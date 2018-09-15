В США разбился самолет, 2 погибших
15 сентября 2018 09:35 121
В американском штате Вашингтон в результате крушения самодельного самолета погибли два человека. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Q13 News.
По данным телеканала, инцидент произошел в округе Терстон.
Как отмечается, самолет был экспериментальным, в частности, у кабины пилотов отсутствовала крыша.
В настоящее время эксперты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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