В Дагестане ввели режим КТО

15 сентября 2018 09:41

В двух районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом, как передает Day.Az, сообщает РИА Новости со ссылкой представителя оперативного штаба по республике.

По данным агентства, в настоящее время ведется поиск боевиков и их пособников.

Как отмечается, режим КТО был введен на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов республики.

Ранее сообщалось, что во время действия режима контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана был ликвидирован член бандподполья.

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