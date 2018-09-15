В Дагестане ввели режим КТО

В двух районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом, как передает Day.Az, сообщает РИА Новости со ссылкой представителя оперативного штаба по республике.

По данным агентства, в настоящее время ведется поиск боевиков и их пособников.

Как отмечается, режим КТО был введен на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов республики.

Ранее сообщалось, что во время действия режима контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана был ликвидирован член бандподполья.