В Афганистане разбился вертолет, есть погибшие
15 сентября 2018 11:00 162
Жертвами крушения военного вертолета на западе Афганистана стали пять человек. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в субботу в провинции Фарах. По словам губернатора округа Хаки-Сафед Мохаммада Наврози, совершивший экстренную посадку вертолет обстреляли боевики движения "Талибан".
Наврози уточнил, что все находившиеся на борту военные - четыре пассажира и пилот - погибли.
Вместе с тем представитель губернатора провинции Фарах Насер Мехри заявил, что крушение вертолета произошло по техническим причинам, а не в результате обстрела талибов.
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