В Афганистане разбился вертолет, есть погибшие

Жертвами крушения военного вертолета на западе Афганистана стали пять человек. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу в провинции Фарах. По словам губернатора округа Хаки-Сафед Мохаммада Наврози, совершивший экстренную посадку вертолет обстреляли боевики движения "Талибан".

Наврози уточнил, что все находившиеся на борту военные - четыре пассажира и пилот - погибли.

Вместе с тем представитель губернатора провинции Фарах Насер Мехри заявил, что крушение вертолета произошло по техническим причинам, а не в результате обстрела талибов.

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