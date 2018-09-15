В салоне красоты около женщины с ребёнком взорвался телефон - ВИДЕО
15 сентября 2018 11:22 128
Cмартфон Samsung неожиданно вспыхнул в салоне красоты города Шанжао. Сидевшие рядом женщина с ребёнком отделались испугом, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошёл в лобби и попал на камеру наблюдения. Женщина увидела пламя и тут же вскочила с дивана с малышом в руках. Потушила пожар сотрудница салона - она бросила в телефон подушкой. В клиентской поддержке Samsung женщине предложили отнести устройство в один из авторизованных сервисных центров для проведения экспертизы, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
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