В салоне красоты около женщины с ребёнком взорвался телефон - ВИДЕО

15 сентября 2018 11:22

Cмартфон Samsung неожиданно вспыхнул в салоне красоты города Шанжао. Сидевшие рядом женщина с ребёнком отделались испугом, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл в лобби и попал на камеру наблюдения. Женщина увидела пламя и тут же вскочила с дивана с малышом в руках. Потушила пожар сотрудница салона - она бросила в телефон подушкой. В клиентской поддержке Samsung женщине предложили отнести устройство в один из авторизованных сервисных центров для проведения экспертизы, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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В китайском салоне красоты около женщины с ребёнком взорвался телефон

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