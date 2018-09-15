Названа главная угроза для Европы
Главной угрозой для Европы является не выход отдельных государств из Евросоюза, а неонацизм. Такое мнение высказал президент Греции Прокопис Павлопулос после саммита группы Аррайолуш (Arraiolos) в Риге. Его слова приводит РИА Новости, передает Day.Az.
Как отметил Павлопулос, выборы в Европарламент, которые должны состояться в мае 2019 года, станут одними из наиболее критически важных после создания еврозоны из-за возрождения в регионе неонацизма. "Мы надеемся, что эта угроза не пройдет. Мы надеемся, что народы Европы скажут в один голос: "Но пасаран!". Надо сказать, что мы видим угрозу", - подчеркнул он.
По словам президента, европейцы должны решить, какую Европу они хотят видеть в будущем. "Все эти формы популизма и неонацизма, скрытые за якобы патриотизмом, имеют одну цель: возродить кошмары прошлого, кошмары, разрушившие Европу и почти весь мир", - заявил Павлопулос, призвав жителей региона бороться с подобными проявлениями, "чтобы эти силы не прошли".
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