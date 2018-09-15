Парализованный житель Индии упал в костёр во время ритуала чёрной магии - ВИДЕО
Житель Индии попытался вылечить свою инвалидность с помощью чёрной магии, но только получил серьёзные ожоги, сообщает Daily Mail.
37-летний Бхавани Шанкар Нанда не может ходить с рождения. Родственники отвезли его к монахам в одну из деревень штата Орисса. Там священнослужители провели ритуал: инвалида подвесили над костром вверх ногами и велели ему читать мантры. Ассистент священника вылил в огонь растопленное масло, но пламя вспыхнуло слишком сильно и задело Нанду. Тот неожиданно упал в костёр, когда ему на помощь бросились все присутствовавшие, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
В результате Нанда получил ожоги лица, груди, рук и был в срочном порядке госпитализирован. Врачи спасли пострадавшего и посоветовали ему и его родственникам больше не обращаться к чёрной магии.
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