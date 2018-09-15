Жуткое ДТП в Ингушетии,есть погибшие - ВИДЕО
15 сентября 2018 12:22 286
В Сети появились фото и видео с места жуткой аварии в Ингушетии, которая унесла жизни 8 человек.
Напомним, что два автомобиля столкнулись 14 сентября на автодороге, которая ведет от трассы Р-217 "Кавказ" в сторону аэропорта Магас, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Изначально в аварии погибли шесть человек. Позднее скончались еще двое пострадавших.
На кадрах видно, что машины после столкновения получили серьезные повреждения.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
14 Сен. 15:55 21 086
-
14 Сен. 14:01 3 860
-
14 Сен. 15:29 3 647
-
14 Сен. 16:48 3 424
-
14 Сен. 16:03 3 296