Жуткое ДТП в Ингушетии,есть погибшие - ВИДЕО

15 сентября 2018 12:22

В Сети появились фото и видео с места жуткой аварии в Ингушетии, которая унесла жизни 8 человек.

Напомним, что два автомобиля столкнулись 14 сентября на автодороге, которая ведет от трассы Р-217 "Кавказ" в сторону аэропорта Магас, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Изначально в аварии погибли шесть человек. Позднее скончались еще двое пострадавших.

На кадрах видно, что машины после столкновения получили серьезные повреждения.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Видео с места жуткой аварии в Ингушетии, где погибли 8 человек

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az