Жуткое ДТП в Ингушетии,есть погибшие - ВИДЕО

В Сети появились фото и видео с места жуткой аварии в Ингушетии, которая унесла жизни 8 человек.

Напомним, что два автомобиля столкнулись 14 сентября на автодороге, которая ведет от трассы Р-217 "Кавказ" в сторону аэропорта Магас, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Изначально в аварии погибли шесть человек. Позднее скончались еще двое пострадавших.

На кадрах видно, что машины после столкновения получили серьезные повреждения.

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