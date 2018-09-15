Иран назвал условия сохранения ядерной сделки
Иран будет придерживаться ядерной сделки, пока это отвечает его интересам, условием сохранения соглашения после выхода из него США является получение средств от продажи нефти. Об этом заявил в интервью еженедельнику Spiegel министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Это соглашение - не любовная афера, это был разумный компромисс. Иран готов продолжать применять его, пока оно отвечает нашим интересам... Приоритетом для нас является то, что Иран может и в дальнейшем продавать нефть в разумных объемах и переводить выручку в Иран", - сказал Зариф.
Министр добавил, что Иран также стремится к сотрудничеству в сфере инвестиций, науки, технологий и торговли, но свидетельством эффективности ядерной сделки остаются "нефть и банки".
"Европейцы и другие подписанты должны работать над компенсированием влияния санкций США. В мае они представили нам пакет. Это были серьезные обязательства. Теперь они должны быть реализованы. Решающее значение имеет то, что Европа должна сделать это не для Ирана, а для собственного суверенитета и своих долгосрочных экономических интересов", - заявил Зариф.
Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
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