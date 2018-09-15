Американский полярник отбил собаку у белого медведя на Аляске - ВИДЕО

Кристофер Миллер, приехавший на работу в город Кактовик (штат Аляска, США), стал свидетелем драматичной картины, произошедшей неделю назад во дворе частного владения, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Приятель Кристофера пригласил его к себе домой, чтобы увидеть белого медведя, который не заставил себя долго ждать и забрался на территорию частного владения. Но хозяйская собака сразу атаковала непрошеного гостя, после чего началась опасная игра в исполнении животных, представляющих разные весовые категории. Когда медведь схватил сзади пса и поволок прочь, хозяину жилища пришлось вмешаться в противостояние и произвести несколько выстрелов в воздух. Хищник испугался и отпустил своего оппонента, который сразу же продемонстрировал хозяину свою храбрость и погнал медведя со двора.

Со слов автора видеоролика, собака и хищный зверь, скорее всего ранее знакомые друг с другом, в результате встречи не пострадали.

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