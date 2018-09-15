В Японии произошла серия сильных землетрясений

Серия землетрясений магнитудой от 4,8 до 5,6 произошла у японских островов Рюкю менее чем за сутки. Об этом в субботу сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, примерно в 160 км к востоку от города Наго (59,5 тыс. жителей) на острове Окинава произошло не менее десяти подземных толчков. Очаг землетрясений залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших, разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступала.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook