ДТП в Росии, автомобиль влетел в детский автобус
15 сентября 2018 16:19 149
В Башкирии на автодороге Белорецк-Магнитогорск произошло столкновение автобуса, перевозившего детей, с легковым автомобилем. Об этом, как передает Day.Az, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по республике.
По данным ведомства, в результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, водитель был госпитализирован с травмами. Отмечается, что дети и водитель автобуса в ДТП не пострадали.
"Столкновение было касательное. В результате легковушка съехала в кювет", - рассказали в ведомстве.
Подчеркивается, что в настоящее время на месте аварии работает следственная группа, выясняются обстоятельства происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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