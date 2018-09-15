ДТП в Росии, автомобиль влетел в детский автобус

15 сентября 2018 16:19

В Башкирии на автодороге Белорецк-Магнитогорск произошло столкновение автобуса, перевозившего детей, с легковым автомобилем. Об этом, как передает Day.Az, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по республике.

По данным ведомства, в результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, водитель был госпитализирован с травмами. Отмечается, что дети и водитель автобуса в ДТП не пострадали. 

"Столкновение было касательное. В результате легковушка съехала в кювет", - рассказали в ведомстве.

Подчеркивается, что в настоящее время на месте аварии работает следственная группа, выясняются обстоятельства происшествия.

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