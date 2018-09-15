Парламент Ирака выбрал нового спикера

15 сентября 2018 17:10

Парламент Ирака избрал новым спикером суннитского политика Мохаммеда Аль-Хальбуси. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.

Отмечается, что парламент сделал первый шаг к формированию национального правительства спустя четыре месяца после национальных выборов. Спикер должен был быть выбран на заседании парламента 3 сентября, но депутаты не смогли это сделать, так как не могли определить, какому из блоков должно достаться большее количество мест в законодательном органе.

Ранее сообщалось, что Бахрейн призвал подданых королевства покинуть Ирак из-за бушующих в стране беспорядков. Также ранее сообщалось, что правительственный квартал Багдада обстреляли из минометов.

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