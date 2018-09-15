В Анкаре пройдет грандиозный концерт, посвященный 100-летию освобождения Баку

В связи со 100-летней годовщиной освобождения Баку в Анкаре пройдет грандиозный концерт под названием "Верность Кавказской исламской армии".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Наряду с турецкими певцами в мероприятии примут участие и азербайджанские мастера искусств.

Отметим, что 15 сентября исполняется 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации, и в связи с этой датой сегодня на площади Азадлыг в Баку прошел парад.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку - событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века. Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается, и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством большой благодарности.