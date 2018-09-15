В казахском аэропорту у самолета загорелся двигатель

Двигатель пассажирского самолета авиакомпании "Эйр Астана" загорелся после посадки в аэропорту столицы Казахстана, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На самолете Airbus А320 авиакомпании "Эйр Астана", выполнявшем 15 сентября 2018 года рейс КС 982 "Атырау-Астана", после заруливания на стоянку произошло возгорание левого двигателя. Пожарным расчетом аэропорта Астаны огонь был потушен", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на борту находился 91 пассажир и восемь членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящий момент инженерная служба авиакомпании выполняет поиск неисправности, по результатам чего будет назначено расследование.