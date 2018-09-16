ДТП с автобусом в США, 8 погибших
16 сентября 2018 09:16 135
Восемь человек стали жертвами крупного ДТП в мексиканском штате Халиско, сообщила в субботу служба гражданской обороны штата. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Столкновение и опрокидывание пассажирского автобуса с груженной картоном платформой на 13 километре дороги между Лагос-де-Морено и Уньон-де-Сан-Антонио. По предварительным данным, восемь погибших и 10 раненых. Дорога закрыта", - говорится в сообщении службы в ее микроблоге в Twitter.
Портал Jornada отмечает, что число раненых составило 20 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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