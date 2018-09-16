США опровергли слухи о встрече американского эмиссара с иранским генералом
США опровергают публикации в СМИ о том, что спецпосланник американского президента по делам коалиции против террористической группировки "Исламское государство" встретился с неким высокопоставленным иранским военным и обсуждал дела Ирака, соответствующее заявление сделал представитель посольства США в Багдаде Чарльз Коул. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Посольство в курсе ложных сообщений в СМИ о том, что спецпосланник президента Бретт Макгерк и иранский генерал встретились и обсудили формирование нового правительства Ирака. Эти сообщения являются фейковыми новостями. Такой встречи никогда не было", - сказал Коул, чье заявление размещено в Twitter дипмиссии.
США на прошлой неделе обвинили Иран в обстреле своего консульства в Басре и в попытке нападения на посольство в Багдаде. Белый дом пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пострадают американские дипломаты или здания дипмиссий. США в целом выступают против роста влияния Ирана в Ираке и других странах региона.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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