Вулкан на Курилах выбросил четырёхкилометровый столб пепла

Вулкан Пик Сарычева на необитаемом острове Матуа выбросил столб пепла высотой до трёх-четырёх километров над уровнем моря. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

В последний раз столь сильное извержение этого вулкана произошло девять лет назад.

Как сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук, облако пепла дрейфовало к северо-востоку от вулкана.

Вулкан Пик Сарычева является одним из самых активных действующих вулканов Курильской островной гряды. С 1760 года на нём зафиксировано как минимум 10 извержений. В последний раз столь мощное извержение было зафиксировано в июне 2009 года, когда выбросы пепла достигали 8-16 километров в высоту.