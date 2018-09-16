ФБР закрыло солнечную обсерваторию в США‍ - Türkiyə birliyi

В американском штате Нью-Мексико без объяснения причин закрыли солнечную обсерваторию, на месте работают сотрудники Федерального бюро расследований. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Space.

Отмечается, что научное сооружение простаивает без дела с шестого сентября, когда его персонал эвакуировали. Все это время на месте проводили расследование агенты ФБР.

В Ассоциации университетов по исследованию в области астрономии AURA, под управлением которой находится закрытый объект, сообщили лишь, что она "расследует проблемы с безопасности" и "решила временно освободить здание обсерватории в качестве меры предосторожности до дальнейших распоряжений". В организации добавили, что работают с "соответствующими органами", не уточнив, однако, с какими именно.

Space добавляет, что вокруг инцидента уже возникают различные слухи. Так, некоторые предполагают, что обсерваторию могли закрыть, чтобы не дать просочиться информации о "смертельной супервспышке Солнца", другие считают, что в здании идет расследование шпионажа.