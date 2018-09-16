В Сети появилось видео перехвата израильских ракет в Сирии - ВИДЕО

В Сети опубликованы кадры перехвата израильских ракет сирийскими средствами ПВО, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Сирия отразила ракетную атаку ВВС Израиля по окрестностям международного аэропорта Дамаска. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, взрывы нанесли лишь материальный ущерб.

Израильская армия отказалось комментировать сообщения о своей причастности к удару.

Силы обороны Израиля многократно наносили ракетные удары по сирийской территории. В частности, в сентябре подверглись атаке военные объекты в Тартусе и Хаме.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.

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