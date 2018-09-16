В США мужчина погиб при нападении акулы
16 сентября 2018 10:16 207
Мужчина погиб на атлантическом побережье США при нападении акулы, сообщила в Twitter полиция города Уэллфлит на мысе Кейп-код в Массачусетсе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Жертва - мужчина, он скончался от ран", - говорится в сообщении полиции.
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