В США агента погранслужбы арестовали за убийство четырех человек

16 сентября 2018 10:39

В американском штате Техас агента таможенно-пограничной службы США арестовали по подозрению в убийстве четырех женщин. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The New York Times.

По данным издания, подозреваемый на протяжении 10 лет работал агентом пограничной службы.

Как отмечается, мужчину задержали после погони в городе Ларедо. 

В настоящее время мотивы задержанного неизвестны.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az