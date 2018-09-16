В США агента погранслужбы арестовали за убийство четырех человек

В американском штате Техас агента таможенно-пограничной службы США арестовали по подозрению в убийстве четырех женщин. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The New York Times.

По данным издания, подозреваемый на протяжении 10 лет работал агентом пограничной службы.

Как отмечается, мужчину задержали после погони в городе Ларедо.

В настоящее время мотивы задержанного неизвестны.