Мэр Лондона выступил за проведение нового референдума по Brexit

16 сентября 2018 10:46

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в Великобритании необходимо провести второй референдум по выходу страны из состава Евросоюза. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Guardian.

По его словам, премьер-министр страны Тереза Мэй не смогла договориться о сделке по Brexit с ЕС. 

Он также добавил, что жители Британии должны вновь проголосовать по Brexit для того, чтобы вернуть контроль над выходом Британии из ЕС.

Хан подчеркнул, что британцы должны получить "последнее слово".

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az