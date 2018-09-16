Мэр Лондона выступил за проведение нового референдума по Brexit
16 сентября 2018 10:46 162
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в Великобритании необходимо провести второй референдум по выходу страны из состава Евросоюза. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Guardian.
По его словам, премьер-министр страны Тереза Мэй не смогла договориться о сделке по Brexit с ЕС.
Он также добавил, что жители Британии должны вновь проголосовать по Brexit для того, чтобы вернуть контроль над выходом Британии из ЕС.
Хан подчеркнул, что британцы должны получить "последнее слово".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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