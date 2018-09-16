Мэр Лондона выступил за проведение нового референдума по Brexit

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в Великобритании необходимо провести второй референдум по выходу страны из состава Евросоюза. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Guardian.

По его словам, премьер-министр страны Тереза Мэй не смогла договориться о сделке по Brexit с ЕС.

Он также добавил, что жители Британии должны вновь проголосовать по Brexit для того, чтобы вернуть контроль над выходом Британии из ЕС.

Хан подчеркнул, что британцы должны получить "последнее слово".