Сотрудники Twitter «боятся» высказывать свое мнение на работе

16 сентября 2018 11:06

Глава компании Twitter Джек Дорси заявил, что консервативные сотрудники социальной сети боятся высказывать свое мнение на работе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Recode.

По его словам, данные сотрудники "не чувствуют себя в безопасности" на работе.

Он также добавил, что работникам социальной сети необходимо открыто высказывать свое мнение.

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