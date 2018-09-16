Сотрудники Twitter «боятся» высказывать свое мнение на работе

Глава компании Twitter Джек Дорси заявил, что консервативные сотрудники социальной сети боятся высказывать свое мнение на работе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Recode.

По его словам, данные сотрудники "не чувствуют себя в безопасности" на работе.

Он также добавил, что работникам социальной сети необходимо открыто высказывать свое мнение.