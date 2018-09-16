Умерла звезда «Секретных материалов»
16 сентября 2018 11:22 186
Актер Питер Донат скончался в возрасте 90 лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Daily Mail.
По данным издания, Донат умер в своем доме в американском штате Калифорния.
Как отмечается, актер скончался из-за осложнения диабета.
Питер Донат родился 20 января 1928 года в канадском городе Кентвилл. Он наиболее известен по своей роли приемного отца агента ФБР Фокса Малдер в телесериале "Секретные материалы". За свою карьеру Донат сыграл в 30 фильмах. Актер также поучаствовал во многих театральных постановках.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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