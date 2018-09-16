В России машина врезалась в кафе, погибли три человека

Три человека погибли и четверо пострадали после того, как легковушка врезалась в кафе в городе Кизел. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Пермскому краю.

Происшествие на улице Советской в Кизеле произошло вечером в субботу. Автомобиль "ВАЗ-2109" от удара о здание перевернулся, в момент столкновения в нем находилась компания молодых людей, в том числе несовершеннолетние подростки.

"По предварительной информации, в результате ДТП погибли трое человек - все находились в автомобиле. Это девушка 2002 года рождения и юноша 2001 года рождения. Водитель 1996 года рождения, который был за рулем, погиб тоже. Среди потерпевших - трое человек 2001 года рождения и один 1997 года рождения", - рассказали в ГУМВД.

Причины и обстоятельства ДТП сейчас уточняются сотрудниками правоохранительных органов.