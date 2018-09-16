В России неизвестный совершил разбойное нападение с помощью лопаты

На юго-западе Москвы неизвестный мужчина попытался отобрать сумку у женщины, угрожая ей лопатой. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД России.

По имеющимся данным, инцидент произошел на улице Кедрова в столичном районе Академический днем в субботу, 15 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прибывшие по вызову полицейские установили, что неизвестный, угрожая лопатой 47-летней женщине, "открыто пытался похитить сумку", однако, как отметили в ведомстве, ему не удалось совершить ограбление. Нападавший, ничего не взяв, скрылся с места преступления "по независящим от него обстоятельствам".

В МВД сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".