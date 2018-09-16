Число жертв шторма "Флоренс" в США увеличилось до 13 человек

Число жертв тропического шторма "Флоренс" возросло до 13. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал ABC News.

Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма. Опасность от ветра значительно снизилась - он не превышает 75 километров в час. Однако по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений, поскольку шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.

Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.