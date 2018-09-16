Число жертв шторма "Флоренс" в США увеличилось до 13 человек
16 сентября 2018 12:07 186
Число жертв тропического шторма "Флоренс" возросло до 13. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал ABC News.
Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма. Опасность от ветра значительно снизилась - он не превышает 75 километров в час. Однако по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений, поскольку шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.
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