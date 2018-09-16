В России мать с ребёнком сорвалась с 3-го этажа

В Орехово-Зуеве Московской области мать с ребёнком сорвалась с высоты третьего этажа, спасаясь от мужа-садиста через окно. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает телеграм-канал Mash.

Женщина спускалась с дочерью по простыне, вывешенной из окна квартиры на пятом этаже, чтобы спастись от избиений главой семейства.

Сообщается, что 25-летняя Екатерина с трёхлетней дочерью Алиной на руках спускалась по простыне, вывешенной из окна квартиры на пятом этаже, чтобы спастись от главы семейства, который жестоко их избивал. Екатерина заперлась в комнате, связала простыни в длинный канат, привязала к батарее и выбросила из окна.

На высоте третьего этажа руки у женщины ослабли, и она вместе с ребёнком упала на землю.

По данным телеграм-канала, основной удар женщина приняла на себя. Сейчас и она, и её дочь находятся в больнице, при этом мать - в реанимации.