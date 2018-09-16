В Египте с рельсов сошел поезд, пострадали 12 человек
16 сентября 2018 13:07 114
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, пострадали 12 человек, сообщил представитель минздрава страны Халед Мугахид в эфире египетского ТВ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, инцидент произошел в районе станции Шаббейн эль-Ком эль-Гедид. На месте работают 15 машин скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницы.
О причинах инцидента не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:13 146
ДТП в России, пятеро погибших
-
15 Сен. 15:48 12 259
-
15 Сен. 20:09 10 905
-
15 Сен. 18:51 8 986
-
15 Сен. 15:21 6 911
-
15 Сен. 13:48 4 009