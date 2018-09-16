В Египте с рельсов сошел поезд, пострадали 12 человек

16 сентября 2018 13:07

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, пострадали 12 человек, сообщил представитель минздрава страны Халед Мугахид в эфире египетского ТВ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел в районе станции Шаббейн эль-Ком эль-Гедид. На месте работают 15 машин скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницы.

О причинах инцидента не сообщается. 

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