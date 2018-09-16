ДТП в России, пятеро погибших

16 сентября 2018 13:13

Ранним воскресным утром в Новоусманском районе произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Volkswagen и Audi, в результате чего обе машины мгновенно загорелись. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В Volkswagen ехали два человека, а в Audi три. Все они погибли. В настоящее время на месте аварии работают спасательные службы и сотрудники ДПС.

Обстоятельства ДТП, а также личности погибших устанавливаются.

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