ДТП в России, пятеро погибших
16 сентября 2018 13:13 314
Ранним воскресным утром в Новоусманском районе произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Volkswagen и Audi, в результате чего обе машины мгновенно загорелись. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
В Volkswagen ехали два человека, а в Audi три. Все они погибли. В настоящее время на месте аварии работают спасательные службы и сотрудники ДПС.
Обстоятельства ДТП, а также личности погибших устанавливаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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