Американские метеорологи сообщили о затоплении своей телестудии в прямом эфире

Метеорологи из Северной Каролины сообщили в прямом эфире, что здание, в котором находится их телестудия, начало затопляться водой из-за урагана "Флоренс". Видеозапись прогноза погоды выложил в Twitter их коллега Рики Мэттьюс. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ведущие пояснили, что всех уже эвакуировали, но они решили оставаться перед камерой до последнего, чтобы продолжить трансляцию и держать население в курсе событий.

Как отмечает The Hill, на середине эфира метеорологи все же покинули студию. Телеканал позже объявил, что никто из сотрудников не пострадал.

Массовая эвакуация на Восточном побережье США в связи с ураганом "Флоренс" началась 11 сентября. Из-за шторма погибли 13 человек.