Американские метеорологи сообщили о затоплении своей телестудии в прямом эфире
16 сентября 2018 13:21 228
Метеорологи из Северной Каролины сообщили в прямом эфире, что здание, в котором находится их телестудия, начало затопляться водой из-за урагана "Флоренс". Видеозапись прогноза погоды выложил в Twitter их коллега Рики Мэттьюс. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ведущие пояснили, что всех уже эвакуировали, но они решили оставаться перед камерой до последнего, чтобы продолжить трансляцию и держать население в курсе событий.
Как отмечает The Hill, на середине эфира метеорологи все же покинули студию. Телеканал позже объявил, что никто из сотрудников не пострадал.
Массовая эвакуация на Восточном побережье США в связи с ураганом "Флоренс" началась 11 сентября. Из-за шторма погибли 13 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
15 Сен. 15:48 12 382
-
15 Сен. 20:09 10 935
-
15 Сен. 18:51 8 999
-
15 Сен. 15:21 7 168
-
11:18 3 579