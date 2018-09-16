На Китай обрушился рекордный тайфун «Мангхут»
16 сентября 2018 13:26 288
На Гонконг обрушился тайфун "Мангхут", местная обсерватория присвоила ему наивысший рейтинг опасности. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает телеканал CNN.
На видео, которое телеканал опубликовал в своем твиттере, запечатлено, как сильный ветер сносит крышу у дома. Отмечается, что из-за стихийного бедствия город "почти полностью закрыт".
Порывы ветра "Мангхута" достигают скорости в 205 км/ч.
Ожидается, что тайфун станет одним из самых сильных за всю историю метеонаблюдений в Гонконге. На CNN добавили, что "Мангхут" стал только пятнадцатым штормом, которому за последние 60 лет присвоили самый высокий рейтинг опасности, T10.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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