В Южной Корее разбился частный самолет, двое погибших
16 сентября 2018 14:00 171
Частный легкомоторный самолет разбился в воскресенье в уезде Ванджу провинции Чолла-Пукто на западе Южной Кореи, погибли два человека, передает агентство Ренхап со ссылкой на сотрудников противопожарной службы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что поисково-спасательные работы начались после того, как в полицию поступили несколько сообщений о якобы крушении самолета.
Инцидент, предположительно, произошел около 15.30 по местному времени (09.30 мск). Причина крушения самолета устанавливается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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