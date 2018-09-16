Премьер рассказал, что будет с Македонией без нового названия
16 сентября 2018 15:48 211
Премьер-министр Македонии Зоран Заев призвал жителей страны согласиться с переименованием, чтобы избежать изоляция со стороны мирового сообщества.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, он заявил в интервью информационному агентству AFP сообщает "Радио Свобода".
Чтобы принять решение о переименовании страны в Республику Северная Македония, премьер призвал македонцев сказать "да" на референдуме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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