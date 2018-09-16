Премьер рассказал, что будет с Македонией без нового названия

16 сентября 2018 15:48

Премьер-министр Македонии Зоран Заев призвал жителей страны согласиться с переименованием, чтобы избежать изоляция со стороны мирового сообщества.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, он заявил в интервью информационному агентству AFP сообщает  "Радио Свобода".

Чтобы принять решение о переименовании страны в Республику Северная Македония, премьер призвал македонцев сказать "да" на референдуме.

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