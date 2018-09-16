В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана

16 сентября 2018 16:47

Пресс-служба Кремля сообщила, что в понедельник, 17 сентября, президент Турци Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и другие мировые проблемы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом. 

"Лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования", - говорится в сообщении Кремля.

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