В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана

Пресс-служба Кремля сообщила, что в понедельник, 17 сентября, президент Турци Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и другие мировые проблемы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом.

"Лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования", - говорится в сообщении Кремля.