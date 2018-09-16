Трое молодых людей пробежались по Красной площади в трусах

Столичная полиция задержала троих молодых людей, которые бегали по Красной площади в Москве в одних трусах. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, инцидент произошел в субботу, 15 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Троих молодых людей 1999, 2003 и 2003 годов рождения доставили в отделение полиции.

Как стало известно, в отношении задержанных были составлены административные протоколы.