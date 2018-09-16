Трое молодых людей пробежались по Красной площади в трусах
16 сентября 2018 16:59 122
Столичная полиция задержала троих молодых людей, которые бегали по Красной площади в Москве в одних трусах. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, инцидент произошел в субботу, 15 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Троих молодых людей 1999, 2003 и 2003 годов рождения доставили в отделение полиции.
Как стало известно, в отношении задержанных были составлены административные протоколы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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