Китайская стюардесса лишилась работы из-за предложения выйти замуж - ВИДЕО

В Китае стюардесса лишилась работы после того, как ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца во время рейса. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет Asia One.

Сотрудница China Eastern Airlines получила предложение выйти замуж во время работы. Пассажиры записали романтическую сцену на видео.

После публикации роликов в соцсетях авиакомпания уволила сотрудницу, мотивировав свое решение, что поведение девушки поставило под угрозу безопасность пассажиров.

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