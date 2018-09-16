В Сети появилось видео супертайфуна в Китае - ВИДЕО

16 сентября 2018 18:49

Пользователи соцсетей активно делятся видео супертайфуна "Мангхут" в Китае, сметающего все на своем пути. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Супертайфун обрушился на побережье провинции Гуандун, расположенной на юге Китая. Из-за удара стихии в регионе объявили наивысший уровень опасности. 

Ранее стало известно, что из провинций, оказавшихся во власти тайфуна, эвакуировали около 80 тысяч человек.

В некоторых районах открыли специальные убежища.

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