Лидер йеменских хуситов выбрал преемника на случай гибели

Лидер шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене Абдель Малик Хуси, против которого воюют сторонники президента страны и коалиция во главе с Эр-Риядом, выбрал в преемники своего дядю Абдель Керима аль-Хуси на случай своей смерти, сообщила в воскресенье общеарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на источники в Сане. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации газеты, лидер хуситов прорабатывает сценарий на случай своего убийства и назначил дядю руководить всеми основными процессами в Сане и других йеменских провинциях, оставив за нынешним главой Высшего революционного совета племянником Мухаммедом Али аль-Хуси лишь незначительные обязанности.

Издание отметило, что лидер хусиов начал искать себе замену на случай гибели после того, как в результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по городу Ходейда в апреле погиб бывший глава Высшего политсовета движения хуситов Салех ас-Самад.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.