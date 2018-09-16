Роналду впервые забил за «Ювентус» - ВИДЕО

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду открыл счет голам за туринский футбольный клуб в официальных матчах, отличившись во встрече с "Сассуоло", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Матч четвертого тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Сассуоло" прошел в воскресенье в Турине. Роналду на 50-й минуте открыл счет в игре. Этот матч стал четвертой официальной встречей за "Ювентус" для португальского форварда.

На 65-й минуте Криштиану Роналду оформил дубль, а на 82-й минуте не реализовал 100% момент, когда на добивании пробил мимо ворот.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Роналду в июле перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус".

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