Льюис Хэмилтон одержал 69-ю победу в Формуле-1

16 сентября 2018 19:33

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 15-го этапа чемпионата Формулы-1 - Гран-при Сингапура. Вторым финишировал голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), третьим - немец Себастьян Феттель ("Феррари"), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Льюис Хэмилтон одержал 69-ю победу в карьере, седьмую в сезоне и увеличил преимущество над Феттелем до 40 очков за шесть этапов до конца сезона. Ранее Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура.

Следующий этап чемпионата - Гран-при России - пройдет 28-30 сентября в Сочи.

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