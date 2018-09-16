Льюис Хэмилтон одержал 69-ю победу в Формуле-1

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 15-го этапа чемпионата Формулы-1 - Гран-при Сингапура. Вторым финишировал голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), третьим - немец Себастьян Феттель ("Феррари"), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Льюис Хэмилтон одержал 69-ю победу в карьере, седьмую в сезоне и увеличил преимущество над Феттелем до 40 очков за шесть этапов до конца сезона. Ранее Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура.

Следующий этап чемпионата - Гран-при России - пройдет 28-30 сентября в Сочи.