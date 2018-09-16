Жуткое ДТП в России: пять человек сгорели заживо - ФОТО

В Воронежской области в России рано утром 15 сентября на автодороге "Воронеж-Нововоронеж" столкнулись два автомобиля, в результате чего легковушки загорелись. Об этом сообщает ГУ МВД России по Воронежской области, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Сегодня около 05:20 часов в Новоусманском районе, на 23 километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж", произошло столкновение автомобилей Volkswagen Jetta, который двигался в направлении Нововоронежа и встречного автомобиля Audi 100. Произошло возгорание транспортных средств", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек: водитель и пассажир Volkswagen Jetta, а также водитель и 2 пассажира автомобиля Audi 100.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также личности погибших.