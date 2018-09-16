В Германии неизвестные избили подростков-беженцев из Афганистана

В Германии в регионе Гарц, двое мужчин напали на подростков-беженцев. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Инцидент произошел в городке Хассельфельде вчера, 15 сентября, около 17:00, на спортивной площадке. По информации правоохранителей, четверо беженцев из Афганистана направлялись к своему припаркованному автомобилю, когда на двоих из них, 17-летних подростков, напали двое мужчин, предположительно немцев.

Нападавшие выкрикивали ксенофобные оскорбления и ругательства, уточнили правоохранители. Подростки получили легкие травмы.

Кроме них, под удар попала 27-летняя социальная работница, сопровождавшая мигрантов и пытавшаяся прекратить драку - один из нападавших толкнул ее на припаркованный рядом автомобиль.

После этого нападавшие скрылись на своем автомобиле. На данный момент полиция разыскивает их и очевидцев нападения.