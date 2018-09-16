В Германии появился первый в мире поезд на необычном топливе
В Германии запустили первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint. Тестовый рейс, за которым лично наблюдал министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман, выполнили в воскресенье, 16 сентября, в Бремерферде, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"На крыше состава установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток, не нанося ущерба окружающей среде. Поезд в состоянии развить скорость до 140 километров в час. На одной заправке Coradia iLint может преодолеть до тысячи километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже с 17 сентября он выйдет на стандартный маршрут и свяжет Бремерферд с Куксхафеном, Бремерхафеном и Букстехуде.
С 2021 года 14 таких поездов будут выполнять регулярные рейсы по маршруту Букстехуде - Куксхафен.
Транспортное министерство Нижней Саксонии планирует в ближайшем будущем полностью заменить дизельные региональные поезда водородными. На эти цели выделили 81,3 млн евро.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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