В Германии появился первый в мире поезд на необычном топливе

В Германии запустили первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint. Тестовый рейс, за которым лично наблюдал министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман, выполнили в воскресенье, 16 сентября, в Бремерферде, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"На крыше состава установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток, не нанося ущерба окружающей среде. Поезд в состоянии развить скорость до 140 километров в час. На одной заправке Coradia iLint может преодолеть до тысячи километров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже с 17 сентября он выйдет на стандартный маршрут и свяжет Бремерферд с Куксхафеном, Бремерхафеном и Букстехуде.

С 2021 года 14 таких поездов будут выполнять регулярные рейсы по маршруту Букстехуде - Куксхафен.

Транспортное министерство Нижней Саксонии планирует в ближайшем будущем полностью заменить дизельные региональные поезда водородными. На эти цели выделили 81,3 млн евро.