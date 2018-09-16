Число погибших при шторме "Флоренс" выросло до 15 человек

Президент США Дональд Трамп провел в воскресенье совещание по борьбе с последствиями шторма "Флоренс", сообщил Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тем временем число погибших возросло до 15 человек - в Южной Каролине СМИ сообщили о гибели двух людей в ДТП, вызванном ураганом. "Флоренс", в прошлом ураган опасной 4-й категории, обрушился на Атлантическое побережье в пятницу и постепенно ослаб до шторма, а затем до тропической депрессии.

"Президент Трамп продолжает отслеживать готовность и реагирование на ураган "Флоренс", - сообщает Белый дом. Для Трампа провели брифинг министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, командующий береговой охраной США адмирал Карл Шульц и глава Агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг.

Также Трамп переговорил на выходных по телефону с мэрами городов Мертл-Бич (Южная Каролина) и Нью-Берн (Северная Каролина), обсудив с ними спасательные операции. Трамп пообещал мэрам немедленную федеральную помощь в случае необходимости.

Несмотря на то, что "Флоренс" продолжает ослабевать, риск наводнений остается высоким по всей территории Северной и Южной Каролины.