ОАЭ вводят пятилетние визы для иностранцев-пенсионеров
ОАЭ вводят специальные пятилетние визы для вышедших на пенсию иностранцев в возрасте от 55 лет, сообщает в воскресенье эмиратское издание National, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Чтобы иметь право на пятилетнюю визу, неработающему иностранцу пенсионного возраста надо иметь в ОАЭ недвижимость стоимостью не менее 2 миллионов дирхамов (545 тысяч долларов), сбережения в размере не менее 1 миллиона дирхамов (272 тысячи долларов) или постоянный доход не менее 20 дирхамов в месяц (5,45 тысяч долларов).
План по введению новых пятилетних виз был утвержден на заседании Совета министров ОАЭ в воскресенье. Ожидается, что они вступят в силу с 2019 года. В ОАЭ в настоящее время проживают около 8 миллионов экспатов, большинство из которых приехали в страну на работу.
Ранее в этом году ОАЭ объявили о введении десятилетних виз для инвесторов, талантливых студентов и высококвалифицированных представителей определенных профессий, таких как врачи и инженеры.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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