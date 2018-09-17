Членов семьи посла Палестины попросили покинуть США
Глава миссии Организации освобождения Палестины (ООП) Хусам Зомлот сообщил РИА Новости, что власти США попросили его семью покинуть страну, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее американская администрация объявила о прекращении работы представительства Организации освобождения Палестины, объяснив свои действия отказом палестинцев от участия в мирных инициативах президента США Дональда Трампа и их намерением привлечь Израиль к Международному уголовному суду.
"Моя семья была удивлена вечером в воскресенье просьбой властей покинуть страну. Мою семью и моих детей попросили немедленно уехать. Они едут в Рамаллах", - заявил Зомлот.
Дипломат добавил, что власти США закрыли частные банковские счета и счета офиса ООП в Вашингтоне.
Зомлот подчеркнул, что "Америка продолжает свое нападение на палестинское руководство своими продолжающимися мерами, начавшимися с признания Иерусалима столицей Израиля, перенесения его посольства из Тель-Авива в Иерусалим, закрытия офиса ООП в Вашингтоне и прекращения финансовой помощи Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), закрепляя политику политического и финансового присвоения в виду нашего отказа от сделки века, которая умаляет наши национальные права".
Палестинский портал Al-Watan Voice отмечает со ссылкой на источники, что также были аннулированы визы членов семьи Зомлота, несмотря на то, что они были действительными до 2022 года.
Палестинцы обвиняют Трампа в предвзятости в пользу Израиля и отказываются от участия в его ближневосточных мирных инициативах с тех пор, как в конце прошлого года США признали Иерусалим столицей еврейского государства, проигнорировав претензии Палестины на восточную часть города.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
16 Сен. 11:18 11 040
-
16 Сен. 12:03 5 680
-
16 Сен. 12:38 2 841
-
16 Сен. 13:50 2 830
-
16 Сен. 16:47 2 345