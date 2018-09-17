Эксперты поделились прогнозами по цене биткоина на эту неделю

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на этой неделе, скорее всего, сохранится в диапазоне 6,3-6,5 тысячи долларов, однако негативные новости могут привести к падению цены, считают опрошенные РИА Новости эксперты, передает Day.Az.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по итогам торгов воскресенья биткоин подешевел на 0,28% - до 6,514 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опустился в цене на 0,46% - до 6,503 тысячи долларов.

В ходе торгов минувшей недели цена криптовалюты опускалась до месячного минимума в 6,11 тысячи долларов.

Состояние флэта

В отсутствие значимых новостей цена на биткоин сохранится в диапазоне 6,3-6,5 тысячи долларов, полагают эксперты.

"Можно констатировать, что рынок до сих пор находится в состоянии флэта (цена стабильна, практически не растет и не снижается - ред.). Среди недели было много позитивных заявлений от первых лиц криптомира, которые прогнозируют бурный рост основных криптовалют в ближайшее время, - от глав криптовалютных фондов, а также от (создателя криптовалюты Ethereum) Виталика Бутерина, (основателя компании Galaxy Digital Capital Management) Майка Новограца и прочих. Пока мы наблюдаем умеренность в росте основных монет", - рассказал глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.

"Долгожданную консолидацию" стоимости биткоина ожидает и PR-директор Tugush Blockchain Capital Тимофей Фортунатов. "Инвесторы находятся в выжидательной позиции, пытаясь предсказать дальнейшее движение цены. Несмотря на возрастающую активность покупателей, существует несколько неоднозначных моментов, которые могут отрицательно повлиять на динамику биткоина в будущем. Либо биткоин начнет вытягивать за собой другие криптовалюты, либо последние потянут его за собой в "красную зону", - считает он.

"Рыночные факторы сигнализируют о том, что участникам торгов все еще не хватает сил для рывка вверх, поэтому на этой неделе не стоит ожидать каких-то серьезных изменений. Думаю, биткоин продолжит "танцевать" в диапазоне 6,3-6,5 тысячи долларов", - добавил эксперт.

Схожий прогноз дал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. "Скорее всего, из текущей консолидации у биткоина только один выход - глубокое погружение. Ближайшие уровни 5-5,5 тысячи долларов... Есть опасения, что рост (стоимости - ред.) биткоина переносится на следующий год", - отметил он.