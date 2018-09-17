СМИ сообщили о возможной отставке главы Пентагона

Глава Пентагона Джеймс Мэттис может покинуть свой пост из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на чиновников в Пентагоне и Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам одного из источников, президент усомнился в лояльности министра обороны.

"Он [Трамп] думает, что Мэттис не лоялен так, как Трамп хочет, чтобы были лояльны все его люди - публично, беспрекословно и полностью", - заявил чиновник.

Другие источники заявляют, что глава Пентагона разочарован импульсивностью Трампа и его склонностью к громким политическим заявлениям.