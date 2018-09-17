Возле египетского храма нашли новую статую сфинкса - ФОТО
17 сентября 2018 07:36 171
В храме недалеко от Асуана египетская археологическая миссия обнаружила статую сфинкса из песчаника. Об этом сообщает Министерство по делам древностей страны в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Генеральный секретарь Верховного совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири объяснил, что статуя, скорее всего, относится к эпохе Птолемеев (331 год до нашей эры − 31 год нашей эры).
Руководитель организации Асуанские древности Абдель Монейм Саид заявил, что они планируют проводить больше археологических исследований, чтобы получить новую информацию о сфинксе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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